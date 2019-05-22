السجن 3 سنوات ونصف لمؤرخ وناشط حقوقي بارز في روسيا

أصدرت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف بحق يوري دميترييف، المؤرخ والناشط في مجال حقوق الإنسان، في قضية مثيرة للجدل وصفها مؤيدو دميترييف، بأنها ذات دوافع سياسية.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن المحاكمة التي تمت في مدينة بتروزافودسك بشمال غرب البلاد، أدانت دميترييف، 64 عامًا، وهو باحث بارز في أعمال القمع في عهد ستالين، بالإساءة الجنسية لابنته بالتبني.

وقال المحامي فيكتور أنوفرييف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء انترفاكس الروسية، إنه يمكن الإفراج عن موكله في غضون أربعة أشهر، حيث يتعين الأخذ في الاعتبار فترة احتجازه الفعلية.

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان أن "المحاكمة جرت في سياق جهود السلطات الروسية للتقليل من شأن جرائم ستالين ... وتشويه ... الجماعات المستقلة التي تحقق في انتهاكات عهد ستالين وإحياء ذكرى الضحايا".