بدء اختبارات الطيران لأحدث مروحية هجومية في روسيا

أعلن المدير العام لشركة (مروحيات روسيا) وهي ضمن مؤسسة "روستيخ" العسكرية الروسية القابضة أندريه بوجينسكي، أن طائرات النقل القتالية الهجومية من طراز "مي-8 أمتش" بدأت اختباراتها للوقوف على مدى جهزيتها القتالية.

وقال بوجينسكي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "نحن نعمل بنشاط على اختبار المروحية الجديدة من أجل وضعها في الخدمة بحلول فصل الخريف القادم".

من جانبه، أعلن المدير العام لمؤسسة "روستيخ" القابضة الروسية، أناتولي سيرديكوف، أن مظهر المروحية الحديثة تم تصميمه بشكل يراعي المعايير القتالية المختلفة.

وأضاف سرديكوف: "أن هذه المروحية تتميز بمحركات سريعة ونظام نقل جديد وقدرة على استيعاب ذخيرة مختلفة"، مشيرًا إلى أن هذه المروحية تتميز أيضا بنظام حماية ضد الصواريخ الموجهة، التي تستخدم في المعارك القتالية المختلفة.