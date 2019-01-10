رئيس الكونغو الديمقراطية يصدر مرسوما رئاسيا برفع حالة الطوارئ الصحية

أصدر رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، مرسوما رئاسيا برفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد واستئناف الأنشطة على 3 مراحل بما في ذلك إعادة فتح الحدود في 15 أغسطس المقبل.

وأكد الرئيس تشيسكيدي -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء- أنه اعتبارا من منتصف ليل أمس الثلاثاء تم تطبيق رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 24 مارس الماضي لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد -19) والتي تم تجديدها 6 مرات، موضحا أنه ابتداء من اليوم الأربعاء سيتم استئناف الأنشطة التجارية وفتح أبواب المحلات التجارية والبنوك والمطاعم والمقاهي والحانات والشركات واستئناف التجمعات والاجتماعات والاحتفالات وإعادة تشغيل النقل العام.

وأفاد الراديو بأن المرسوم الرئاسي شمل أيضا إعادة فتح المدارس والجامعات واستئناف الدراسة بالبلاد في 3 أغسطس المقبل وإعادة فتح الكنائس وأماكن العبادة واستئناف حركات الهجرة بين المقاطعات وفتح الموانئ والمطارات والحدود في 15 أغسطس المقبل والذي سيشهد أيضا إعادة فتح الملاعب وقاعات العرض.

وأشار الرئيس الكونغولي إلى أن نهاية حالة الطوارئ لا تعني نهاية وباء كوفيد 19 في البلاد، مشددا على أهمية احترام الإجراءات الاحترازية وهي ارتداء الكمامة إجباريا في الأماكن العامة وغسل اليدين وقياس درجة الحرارة.

كانت الكونغو الديمقراطية قد سجلت 8.534 إصابة منذ 10 مارس الماضي و196 وفاة و4528 حالة شفاء حيث تتركز غالبية الحالات في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، التي شهدت 7.254 حالة.