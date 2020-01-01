 بوينج: «دي.إتش.إل» للنقل تطلب شراء 4 طائرات شحن معدلة - بوابة الشروق
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بوينج: «دي.إتش.إل» للنقل تطلب شراء 4 طائرات شحن معدلة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 10:03 م

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، اليوم الأربعاء، أن شركة الشحن والنقل الألمانية "دي.إتش.إل" إكسبريس طلبت شراء 4 طائرات شحن معدلة من طراز بوينج "767-300" لإضافتها إلى أسطولها الجوي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه الطائرات يتم تحويلها من طائرات ركاب إلى طائرات شحن حتى تناسب احتياجات شركة الشحن الألمانية.

يذكر أن طائرات الشحن المعدلة "767-300 إف"، تمتلك نفس قدرات الشحن الموجودة في طائرات الشحن بوينج "767-300 بي سي اف" التي تصل حمولتها الهيكلية إلى 50 طنا، ويصل مداها إلى 5556 ميلا بحريا.


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