الإصابات بكورونا في كاليفورنيا تتجاوز 400 ألف لتقترب من أن تصبح أكثر الولايات الأمريكية تضررا

أصبحت ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء ثاني ولاية أمريكية بعد نيويورك تسجل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 طبقا لإحصاء لرويترز بناء على بيانات المقاطعات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان 400166 مما يجعلها على وشك تجاوز نيويورك، المركز الأصلي للتفشي بالبلاد، في تسجيل أعلى عدد من الإصابات في البلاد منذ رصد فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في يناير كانون الثاني.

ولو كانت كاليفورنيا دولة لأصبحت في تلك المرحلة الخامسة على العالم من حيث إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا. ويوجد في نيويورك حاليا ما يزيد على 412800 حالة وتسجل في المتوسط 700 حالة جديدة يوميا في يوليو تموز بينما يزيد العدد في كاليفورنيا بمعدل 8300 حالة يوميا.

ومنذ تراجع الحالات في وقت سابق هذا العام تمكنت نيويورك من السيطرة على الفيروس وسجلت يوم الاثنين دخول أقل عدد من المرضى المستشفيات خلال أربعة أشهر.

وفي الأسبوع الماضي تراجع حاكم كاليفورنيا عن بعض خططه الخاصة بإعادة فتح الولاية بالإعلان عن إغلاق بعض الأماكن التي تجتذب حشودا كبيرة مثل الحانات والمطاعم ودور السينما وحدائق الحيوان والمتاحف. وأمر أيضا بإغلاق الصالات الرياضية والكنائس وصالونات تصفيف الشعر في المقاطعات الثلاثين الأكثر تضررا بالولاية.

ولقي أكثر من 141000 أمريكي حتفهم بسبب كوفيد-19 أي ما يقرب من ربع إجمالي الوفيات في العالم وتتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يصل عدد الوفيات إلى 157 ألفا بحلول الثامن من أغسطس آب.