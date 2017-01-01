الفلبين تفرج عن 22 ألف سجين لتفادي الإصابة بكورونا

أعلن وزير الداخلية الفلبيني إدواردو آنو، أن بلاده أفرجت عن 21 ألفا و858 سجينا كجزء من جهودها لتقليل الزحام داخل السجون المكتظة بالبلاد، وتفادي نقل عدوى كورونا المستجد (كوفيد-19) بين السجناء.

وقال الوزير، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إنه تم الإفراج عن 21858 شخصا سجينا، في الفترة من 17 مارس إلى 13 يوليو، من 470 سجنا في جميع أنحاء البلاد، تحت إشراف مكتب السجون والإدارة والإصلاح.

وأكد أن إدارته تتخذ أيضا إجراءات ملموسة لتخفيف الزحام داخل السجون مثل تحسين وإقامة المزيد من مرافق السجون وتسريع جلسات المحاكمة للأشخاص المحرومين من حريتهم، مشيرا إلى أن مكتب السجون والإدارة والإصلاح سجل 180 حالة (كوفيد-19) نشطة، حيث تشمل هذه الحالات 126 سجينا و54 من العاملين في السجون، مضيفا أن 895 نزيلا وموظفا بالسجون قد تعافوا من المرض، بينما توفي 11 شخصا بسببه.

وأشار إلى أن المكتب يجري حاليا اختبارات في 51 سجنا و3 مكاتب، كجزء من الجهود المبذولة لكبح انتشار الفيروس.

ويوجد في الفلبين حاليا 70764 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منها 1837 حالة وفاة.