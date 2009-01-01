المدان بقتل نجل الرئيس الألماني الأسبق «فون فايتسكر» يطعن على الحكم

تنظر أعلى محكمة في ألمانيا في قضية مقتل الطبيب البارز فريتس فون فايتسيكر، نجل الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسكر، بعدما قدم المدان بقتله طعنا على الحكم، حسبما أعلنت محكمة مدينة برلين اليوم الأربعاء.



وقضت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية يوم 8 يوليو الجاري بالسجن لمدة 12 عاما، بحق المتهم بقتل نجل الرئيس الألماني الأسبق والشروع في قتل شرطي.



وقضت المحكمة بإيداع المتهم مصحة نفسية، وراعت في حكمها نقص المسئولية الجنائية لدى المتهم،عن أفعاله، وهو ما حال دون وصل الحكم إلى السجن مدى الحياة.



وكان المتهم طعن الطبيب فريتس فون فايتسكر، كبير أطباء الطب الباطني بمستشفى شلوسبارك في برلين، حتى الموت أثناء محاضرة في المستشفى في التاسع عشر من نوفمبر الماضي.



وكان والد المجني عليه، عمدة برلين من عام 1981 حتى 1984، ورئيسا لألمانيا من عام 1984 حتى 1994، وتوفي في عام 2015.



وأدين المتهم بالقتل والشروع في قتل شرطي كان أصيب بجروح خطيرة بينما كان يحاول منع الهجوم.



وقال المدعى عليه /57 عاما/ أثناء المحاكمة إنه لم يندم على أفعاله وإن مهاجمة الأسرة كانت "هدف حياة" بالنسبة له.