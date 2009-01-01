قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمات في اجتماعها اليوم اتخذت قرارًا برفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 50%، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى السماح لهذه المنشآت بالعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن اتخاذ قرار الفتح حتى الثانية عشر مساء لا يعني استمراره بنفس الوضع خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى مراجعة القرار بنهاية فصل الصيف.

وأشار إلى أن المطاعم في المراكز التجارية ستكون ملتزمة بموعد الغلق للمركز التجاري، والذي سيتغير ليصبح في العاشرة مساء بدلًا من التاسعة مساء بدءًا من الأحد المقبل، قائلًا إن قرارات التخفيف التي ناقشتها الحكومة اليوم تخفيف منضبط.

ولفت متحدث الحكومة إلى استمرار عمل دور السينما والمسارح بنسبة 25%، متابعًا: «الشيشة لازالت محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام».

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.