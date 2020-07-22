يصور الفنان عمرو دياب حاليا أحدث أعماله في شارع المعز بالقاهرة، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للهضبة أثناء التصوير ، وظهرت خلاله دينا الشربيني والتي ترافقه في كواليس التصوير.
يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب كان ألبوم "سهران" والذي ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر وشادي نور، وصابر كمال وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وغيرهم.
لما تبقى من سكان شارع المعز وتطلع من البلكونة تلاقي عمرو دياب بيصور كليب تحت بيتك 😂😂 لسه الفيديو من شوية ❤️
Posted by Tik tok vip - تيك توك فيديو on Wednesday, July 22, 2020