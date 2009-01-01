أماني السويسي لـ«الشروق»: الشرطة التونسية ألقت القبض على متعهد الحفلات المعتدي علي

قالت المطربة التونسية أمانى السويسي في تصريحات لـ«الشروق»، إن الشرطة التونسية ألقت اليوم الأربعاء، القبض على متعهد الحفلات سفيان سيالة المتهم بالاعتداء عليها بالضرب بعد البلاغ الذي قدمته ضده للشرطة أمس، وجاري التحقيق معه في الواقعة.

يذكر أن نجمة برنامج ستار أكاديمي تعرضت مساء أمس الأول إلى الضرب المبرح من قبل أحد متعهدي الحفلات الغنائية في تونس.

وظهرت السويسي في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تبكى ووجهها به آثار كدمات خلال تواجدها داخل المستشفي.

وقالت أماني إنها تعرضت لظلم كبير وللإهانة من قبل متعهد الحفلات يدعى "سفيان سيالة" والذي هاجمها فى مكتبه وانهال عليها ضربا بعد أن طالبته بمستحقاتها المالية نظير عدد من الحفلات التي قامت بإحيائها على مدار عام.