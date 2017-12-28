دبلوماسي روسي: بكين ليست مستعدة لإعادة تشغيل المعابر الحدودية مع موسكو

أكد القنصل الروسي في مقاطعة (هاربين) شمالي الصين فلاديمير أوشيبكوف، أن الصين ليست مستعدة لإعادة فتح نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا ولا توافق على اقتراح (موسكو) بتنظيم ممرات حدودية مؤقتة للركاب، وذلك بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أوشيبكوف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء- "لا يزال وضع تشغيل نقاط العبور الحدودية بين روسيا والصين من حيث حركة الركاب كما هو، وعلى الرغم من تعاملنا بانتظام مع الجانب الصيني بمبادرة لتنظيم ممرات مؤقتة على الحدود، إلا أنهم ليسوا مستعدين لذلك بعد".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الصين تراقب عن كثب الوضع الوبائي في المناطق الحدودية الروسية، التي تواصل تسجيل الإصابات الجديدة. فوفقا للمركز الروسي لمكافحة كورونا، سجل أحد الأقاليم الروسية المتاخمة للصين 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وتابع: "بالطبع، يثير ذلك القلق بين الشركاء الصينيين، الذين واجهوا بالفعل الموجة الثانية من الوباء في أبريل الماضي ويخشون تكرارها. وفي الحقيقة، لم تتمكن السلطات المحلية في الصين بعد ذلك من التعامل مع العدد الكبير من المصابين القادمين من في الخارج".

وفي الوقت نفسه، أعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يعاد فتح المعابر الحدودية الروسية-الصينية قريبا للركاب وتعهد بأن يبذل الجانب الروسي قصارى جهده لإتمام ذلك.