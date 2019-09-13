إقالة رئيس تحرير أكبر منصة إخبارية في المجر

أُقيل رئيس تحرير أكبر منصة إخبارية مستقلة في المجر، "انديكس دوت هو"، استجابة لضغوط من مالكيها المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحزب الحاكم في البلاد.



وقال رئيس مجلس الإدارة "لازلو بودولاي"، مبررا القرار، إن تصرفات "زابولكس دول" أضرت بوضع المنصة في السوق.



وحتى وقت قريب، حافظت "إنديكس دوت هو" على استقلالها رغم العلاقات الوثيقة بين مالكيها وحزب فيدس القومي اليميني، بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي وضع معظم وسائل الإعلام في البلاد تحت سيطرته خلال السنوات الأخيرة.



ويرى المراقبون أن إقالة "دول" قد تكون مقدمة لاستيلاء أشخاص مقربين من الحكومة بشكل مباشر على المنصة.