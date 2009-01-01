 موسكو: ننتظر من السلطات الأمريكية ضمان سلامة الصحفيين الروس - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يوليه 2020 8:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

موسكو: ننتظر من السلطات الأمريكية ضمان سلامة الصحفيين الروس

موسكو
موسكو
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 7:59 م
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنتظر من السلطات الأمريكية، اتخاذ تدابير شاملة؛ لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث الروسي -في مجال تعليقه على تعرض اثنين من الصحفيين الروس للعنف من قبل الأمن الأمريكي وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الأربعاء- "نحن نعتبر الاعتداء على الصحفيين الروس من قبل الشرطة الأمريكية أمرا شائنا... نتوقع أن تتخذ السلطات الأمريكية إجراءات شاملة؛ لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس، وتهيئة الظروف المناسبة للعمل الحر لوسائل الإعلام بشكل عام".

وأعلنت القناة التليفزيونية الروسية الأولى، إن مراسلتها يوليا أولخوفسكايا، والمصور المرافق لها فياتشيسلاف أرخيبوف، تعرضا لاعتداء من جانب رجال شرطة أمريكيين، خلال تغطية الاحتجاجات الجارية في مدينة بورتلاند الأمريكية، موضحة أن الحادث وقع خلال تصوير الصحفيين لأعمال شغب حاصر فيها المتظاهرون دار المحكمة المحلية، حيث تمركزت القوات الفيدرالية التي وصلت إلى المدينة رغم رفض السلطات المحلية لذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك