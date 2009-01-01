موسكو: ننتظر من السلطات الأمريكية ضمان سلامة الصحفيين الروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنتظر من السلطات الأمريكية، اتخاذ تدابير شاملة؛ لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.



وأضاف المتحدث الروسي -في مجال تعليقه على تعرض اثنين من الصحفيين الروس للعنف من قبل الأمن الأمريكي وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الأربعاء- "نحن نعتبر الاعتداء على الصحفيين الروس من قبل الشرطة الأمريكية أمرا شائنا... نتوقع أن تتخذ السلطات الأمريكية إجراءات شاملة؛ لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس، وتهيئة الظروف المناسبة للعمل الحر لوسائل الإعلام بشكل عام".



وأعلنت القناة التليفزيونية الروسية الأولى، إن مراسلتها يوليا أولخوفسكايا، والمصور المرافق لها فياتشيسلاف أرخيبوف، تعرضا لاعتداء من جانب رجال شرطة أمريكيين، خلال تغطية الاحتجاجات الجارية في مدينة بورتلاند الأمريكية، موضحة أن الحادث وقع خلال تصوير الصحفيين لأعمال شغب حاصر فيها المتظاهرون دار المحكمة المحلية، حيث تمركزت القوات الفيدرالية التي وصلت إلى المدينة رغم رفض السلطات المحلية لذلك.