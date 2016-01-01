مصرع 9 عسكريين كولومبيين في حادث طائرة هليكوبتر

لقي 9 عسكريين كولومبين مصرعهم، في حادث طائرة هليكوبتر، كانت تقلهم في عمليات ضد منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية بمنطقة الإنديز وسط البلاد.

وأفاد الجيش الكولومبي، في بيان وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء، بمصرع 9 من أفراده في حادث مروحية (يو.إتش-60 بلاك هوك) كانت تقلهم في عمليات ضد منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

وقال الرئيس إيفان دوكي: "جرى العثور على تسع جثث، وإنها لحظة صعبة ندرك مدى البطولة التي يظهرها جنودنا وأفراد شرطتنا كي ننعم براحة البال".

وقد قع الحادث، الذي يخضع لتحقيق السلطات العسكرية، أمس الثلاثاء في منطقة الغابات، وأصيب ستة جنود وفقد آخران.

ويرفض المنشقون عن جماعة القوات المسلحة الثورية "فارك" اتفاق سلام أبرمته الجماعة المتمردة مع الحكومة عام 2016 لإنهاء القتال. ولهم وجود قوي في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

ويملك الجيش والقوات الجوية والشرطة الوطنية في كولومبيا عشرات طائرات الهليكوبتر "يو.إتش-60" التي تستخدم لنقل القوات وتزويد الوحدات البرية بالإمدادات ومحاربة المتمردين والعصابات الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.