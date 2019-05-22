تخفيض درجات القبول بالثانوي العام والفني بمحافظة المنيا

وافق أسامة القاضي محافظ المنيا على تخفيض مجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني (صناعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي 2020 - 2021، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقاً للمصلحة العامة للطلاب.



وأوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا - في تصريح اليوم الأربعاء - أن مجموع القبول بالثانوى العام أصبح 245 بتخفيض درجتين عن الحد الأدنى المعتمد وهو 247 درجة، ومجموع قبول صناعي 5 سنوات هو 225 بتخفيض ثلاث درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 228، ومجموع قبول تجاري 5 سنوات 228 بتخفيض 4 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 232، وتخفيض مجموع قبول الفندقي 5 سنوات ليصبح 233 بتخفيض 4 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 237.