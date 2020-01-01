 معهد: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 202799 بعد تسجيل 454 حالة جديدة - بوابة الشروق
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معهد: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 202799 بعد تسجيل 454 حالة جديدة

برلين (رويترز)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 6:47 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 454 إلى 202799 إصابة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 9095 بعد تسجيل خمس حالات جديدة.

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