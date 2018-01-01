اندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي داعش شرقي بغداد

أفاد مصدر من قوات البيشمركة الكردية، مساء الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم داعش قرب قضاء خانقين 180 كيلومترا شرق بغداد.

وقال الرائد خليل فائق، آمر الفوج الثاني للواء الثالث لقوات البيشمركة، إنه تمت مشاهدة رايات تنظيم داعش مرفوعة على منصات بعض المعامل القديمة والعاطلة على نهر سيروان بين ناحية كوكس ومدينة خانقين.

وأوضح أن قوة من الجيش العراقي توجهت إلى المكان الذي يبدو أنه كمين للقوة العراقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها طائرتا هليكوبتر عراقيتين.

وأضاف أنه بعد حوالي ساعة من المعارك وتدخل الطيران خفت أصوات إطلاق النيران وهدأت أجواء المنطقة، مشيرًا إلى عدم وجود خسائر بين القوة العراقية فيما لم يعرف حجم الخسائر بين عناصر داعش إلى الآن.

يشار إلى أن قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين إفليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، ويعد من المناطق الساخنة والمعروفة بتواجد مسلحي داعش، وهي نفسها تشكل منطقة نزاع بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي.