رئيس وزراء ماليزيا الأسبق ينفي تقارير عن مطالبته بضرائب قيمتها 400 مليون دولار

رفض رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق تقارير أفادت بأنه مطالب بدفع 69ر1 مليار رينجت (398 مليون دولار أمريكي) متأخرات ضريبية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة العليا أمرت رئيس الوزراء الأسبق بسداد المبلغ، ولكن نجيب قال اليوم إن المحكمة منحت مسؤولي الضرائب الموافقة على التعامل مع القضية فحسب.



وقال نجيب في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الخطوة التالية هي طرح القضية على المفوض الخاص بضريبة الدخل".



وتكرر مثول نجيب أمام المحكمة منذ أبريل 2019 بعد اتهامه بجرائم شملت الفساد وإساءة استغلال منصبه. وسيتم إعلان الحكم في إحدى محاكماته يوم الثلاثاء المقبل.



يذكر أن نجيب متهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، والتي قال إنها كانت تبرعا من السعودية وقد سدد معظمه.