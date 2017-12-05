 بنك «يو بي إس» يعين جوناثان بينجل كبيرا للاقتصاديين الأمريكيين - بوابة الشروق
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بنك «يو بي إس» يعين جوناثان بينجل كبيرا للاقتصاديين الأمريكيين

د ب أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 7:52 ص

غادر جوناثان بينجل شركة "بلاك روك" إلى "يو بي إس" لتولي منصب كبير الاقتصاديين الأمريكيين بعد رحيل سيث كاربنتر من المنصب، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.

وانضم بينجل، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة "جلوبال فيكسد إنكام أمريكاس" التابعة لشركة بلاك روك لشركة إدارة الأصول في عام 2016، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يبدأ مهامه الجديدة في نهاية سبتمبر، وفقا لمذكرة داخلية لموظفي "يو بي إس" اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان بينجل، قبل عمله في شركة "بلاك روك" أحد كبار الاقتصاديين في "بريفان هاورد آسيت مانيجمنت لمدة تسع سنوات.


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