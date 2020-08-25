صحة الغربية: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا خلال أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا على مستوى المحافظة ، بواقع 20 مركزا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية وعيد الأضحى المبارك ، من 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، داعيا جموع الموطنين إلي التسجيل للحصول على اللقاح.

وقال وكيل الوزارة في بيان صادر اليوم الخميس إنه تم إلغاء الإجازات بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك .

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة أن المديرية تتابع الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، بجميع قري ومراكز المحافظة.. كما قامت وزارة الصحة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"،

و"15335" ورقم الواتسأب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.