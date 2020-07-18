وعد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، مجلس إدارة ناديه بالبقاء في بطولة الدوري الممتاز.
وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 25 للدوري الممتاز.
وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: «الاهلي توج ببطولة إفريقيا وبالتأكيد يعاني من بعض الإجهاد في صفوفه».
واضاف: «ولذلك أكدت على لاعبي فريقي على استغلال هذه النقطة جيدا، وبالتأكيد كان لاعبو الأهلي سيستمروا في الفرحة والنشوة ببطولة إفريقيا».
وأكمل خالد جلال: «حاولنا استغلال هذه النقاط للخروج أمام الأهلي بالتعادل هي مكسب بالتأكيد بالنسبة لنا».
وواصل: «شحنت لاعبي البنك الأهلي جيدا، وكريم بامبو لاعب مجتهد وقولت له قبل المباراة" هتجيي جول"».
وأتم: «اوعد مجلس الإدارة الاستمرار في الدوري الممتاز الموسم المقبل».