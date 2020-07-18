سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وعد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، مجلس إدارة ناديه بالبقاء في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 25 للدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: «الاهلي توج ببطولة إفريقيا وبالتأكيد يعاني من بعض الإجهاد في صفوفه».

واضاف: «ولذلك أكدت على لاعبي فريقي على استغلال هذه النقطة جيدا، وبالتأكيد كان لاعبو الأهلي سيستمروا في الفرحة والنشوة ببطولة إفريقيا».

وأكمل خالد جلال: «حاولنا استغلال هذه النقاط للخروج أمام الأهلي بالتعادل هي مكسب بالتأكيد بالنسبة لنا».

وواصل: «شحنت لاعبي البنك الأهلي جيدا، وكريم بامبو لاعب مجتهد وقولت له قبل المباراة" هتجيي جول"».

وأتم: «اوعد مجلس الإدارة الاستمرار في الدوري الممتاز الموسم المقبل».