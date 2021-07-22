سقط المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في فخ الخسارة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

وبهذه النتيجة تتصدر أستراليا المجموعة الثالثة، أمام كل من مصر وإسبانيا أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي، بعد تعادلهما اليوم، فيما تقبع الأرجنتين في المركز الرابع والأخيرة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الإسباني في افتتاح منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والتي أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب سابورو دومي، في اليابان.

وتجمع الجولة الثانية المنتخب الوطني بنظيره الأرجنتيني، الأحد المقبل فيما تلتقي أستراليا مع إسبانيا.