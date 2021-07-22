الخارجية الروسية: المنظمات الإرهابية تعزز وجودها شمالي أفغانستان

قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو، إن المنظمات الإرهابية الدولية تعزز وجودها شمالي أفغانستان بنقل مسلحين من الشرق الأوسط، وذلك نتيجة انسحاب القوات الأمريكية المتسرع من البلاد.

وأضاف رودينكو في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الخميس/ - "أن المقاطعات الشمالية من أفغانستان تتحول بسرعة إلى بؤر ساخنة جديدة"، مؤكدا أن حركة "طالبان" تسيطر بالفعل على كامل الحدود مع طاجيكستان.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسية: "أن عواقب الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية اتضحت لعدد من دول حلف "الناتو"، فالمقاطعات الشمالية التي كانت ذات يوم هادئة نسبيا تتحول بسرعة إلى بؤر ساخنة، حيث تسيطر "طالبان" بشكل شبه كامل على الحدود مع طاجيكستان"، لافتا إلى أن العديد من المنظمات الإرهابية الدولية، تنظيم "داعش" وفروع تنظيم "القاعدة"، تعمل على تقوية مواقعها في أفغانستان.

وقال رودينكو "يتم جلب المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أفغانستان"، مشيرا إلى أن عملية تجنيد أشخاص من آسيا الوسطى في صفوف هذه المنظمات في مرحلة نشطة بجانب وصول إنتاج المخدرات إلى مستويات قياسية.