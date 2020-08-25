مسؤول سعودي: ضبط 87 مخالفا خلال موسم الحج

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج في السعودية، العميد سامي الشويرخ، ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وأضاف الشويرخ، في تصريحات اليوم الخميس، أنه "تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال".

وناشد العميد الشويرخ المواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية يوم غد الجمعة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.