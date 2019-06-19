ليبيا تطالب بإخراج غدامس القديمة من المواقع المُهددة في قائمة التراث العالمي

طالب سفير ليبيا ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة‏ أو ما يعرف اختصاراً بــ "الـيونسكو"، الدكتور حافظ الولدة، بإخراج موقع التراث العالمي لمدينة غدامس القديمة، من المواقع المُهدّدة في قائمة التراث العالمي، والتي أُدرجت فيها بسبب آثار النزاع المُسلح الذي حدث في عام 2011 وما بعده .

ونقلت بوابة "الوسط" الإخبارية عن الولدة، قوله خلال الدورة الـ44 للجنة التراث العالمي المُنعقدة في مدينة «فوتشو» الصينية، اليوم الخميس، إن النزاع المُسلح لم يكن له تأثير مباشر على مدينة غدامس القديمة، رغم أنها عانت آثارًا محدودة وغير مباشرة للنزاع مثل عدم الحصول على التمويل الكافي لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وأضاف، أنه لسوء الحظ فإن انهيار عدد من المنازل في ديسمبر 2017، وأخرى في مارس 2019، كان نتيجة هطول أمطار غزيرة بسبب تغيُّر المناخ وليس بسبب الإهمال، مشددا على أن ليبيا اتخذت وستتخذ المزيد من الخطوات المهمة نحو الحفاظ على ممتلكات مدينة غدامس القديمة، وستتبنى الإجراءات التصحيحية المُقدمة وستلتزم بالإطار الزمني للتنفيذ.