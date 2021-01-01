جنرال أمريكي بارز: طالبان تتمتع بـ«زخم استراتيجي» في أفغانستان

قال الجنرال الأمريكي مارك ميلي اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان تتمتع "بزخم استراتيجي" في قتالها مع الحكومة الأفغانية فيما تكمل القوات الأمريكية انسحابها.



وأضاف الجنرال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للصحفيين في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع (بنتاجون): "سيكون هذا اختبارا الآن لإرادة الشعب الأفغاني وقوات الأمن الأفغانية وحكومة أفغانستان وقيادتهم"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وأوضح أن مقاتلي طالبان يسيطرون على أكثر من 200 مركز منطقة، بما يعادل حوالي نصف عدد مناطق البلاد البالغ عددها 419 منطقة، ويمارسون ضغوطا عسكرية على عواصم المقاطعات في البلاد.



وذكر ميلي أن الجيش الأمريكي أكمل 95 % من انسحابه و 984 عملية نقل جوي للقوات والمعدات حتى الآن، وسيكتمل بحلول نهاية أغسطس.



وأعلن الرئيس جو بايدن بدء الانسحاب في أبريل.