عميد زراعة القاهرة: لم يعتذر أي طالب عن أداء امتحان الفصل الثاني

قال عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور عمرو مصطفى، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 انتهت الثلاثاء 13 يوليو الجاري، وأن عدد مقررات برامج اللغة العربية بلغ 255، وبرامج اللغة الإنجليزية 149 مقررا، بإجمالي مجموع مقررات درست فى الفصل الدراسى 404، وبلغ عدد الطلاب المسجلين لمقررات اللغة العربية والإنجليزية 24 ألفا و987 طالبا وطالبة، وشارك في الامتحانات 70 مدرسا مساعدا، و70 معيدا، و87 أستاذا مساعدا، و138 مدرسا.

وقال مصطفى، لـ"الشروق"، إنه تم عمل لجنة خاصة فى مستشفى الطلبة، لطالب فى المستوى الرابع تم إجراء جراحة له، ولجان خاصة فى سجن ليمان طره لطالبين.

وأكد أنه لم يتقدم أي طالب باعتذار عن الامتحانات مقارنة بمرحلة الوباء العام الماضي، فضلا عن عدم رصد أي حالات اشتباه خلال الامتحانات التي قسم طلابها على يومين لتقليل الكثافات وتوزيع أكياس جل مجانية قبل دخولهم الكلية؛ للتعقيم وتوفير صناديق مغلقة لحفظ متعلقاتهم وهواتفهم بأرقام.

وأضاف أن الكلية تعقم أوراق الامتحانات لمدة ساعة داخل غرف مخصصة، وذلك قبل تناولها من قبل الكنترول والتصحيح، موضحا أنه يتم التصحيح وتسجيل النتيجة على سيستم الكلية خلال 72 ساعة من تصحيح أستاذ المادة، وسيتم إعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء الامتحانات بحوالي 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير.

وقال إن الكلية تواصل مع الجامعة تطعيم منتسبيها من الموظفين، وتوسعت في ذلك، حيث بدأ التطعيم للأساتذة فوق سن الـ60 عاما في قصر العيني، وفي الوقت الحالي وفرت الجامعات مقرات داخل 4 كليات لتوفير اللقاح.