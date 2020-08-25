 ميركل: عدم وجود سياسة لجوء أوروبية موحدة يمثل عبئا ثقيلا - بوابة الشروق
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ميركل: عدم وجود سياسة لجوء أوروبية موحدة يمثل عبئا ثقيلا

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 3:33 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 3:33 م

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتفاق على سياسة لجوء أوروبية موحدة بأنه يعتبرتحديا مهما.

وقالت ميركل، اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين، إنه لم يتم النجاح حتى الآن في وضع سياسة لجوء موحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ووصفت المستشارة ذلك بأنه عبء ثقيل على الاتحاد الأوروبي ولابد من حله، لافتة إلى أن كثيرا من مهربي البشر لازلوا يعملون.

وجاءت هذه التصريحات لميركل اليوم في المؤتمر الصحفي الاتحادي، ومن المتوقع أن يكون ذلك آخر ظهور لميركل من هذا النوع وهي في منصب المستشارة، إذ لن تترشح ميركل ثانية للمنصب في الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر القادم.

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