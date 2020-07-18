 مدرب الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي نجم كبير .. وسيتألق إذا شارك أمام الأرجنتين - بوابة الشروق
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مدرب الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي نجم كبير .. وسيتألق إذا شارك أمام الأرجنتين

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 9:59 م

أشاد حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي بالإمكانيات الفنية والبدنية، التي يتمتع بها عبد الرحمن مجدي نجم الدراويش ومنتخب مصر الأوليمبي.

وقال حمد: “عبد الرحمن لاعب مميز للغاية، لقد أسهم مع زملائه في المنتخب الاوليمبي في حصد بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام الماضية وكان ظهوره فعالاً للغاية”.

وأضاف مدرب الاسماعيلي: “نتفهم موقف جهاز المنتخب بقيادة شوقي غريب في عدم الدفع باللاعب خلال مواجهة اسبانيا، هو يحتاج بالفعل للجاهزية بشكل أكبر خاصةً بعد عودته مؤخرًا من إصابة طويلة”.

وأنهي حديثه قائلاً: “أتوقع تألق عبد الرحمن إذا شارك في اللقاء القادم أمام الارچنتين، بالطبع أتمنى ذلك، و أثق في قدرة رجال الفراعنة على حصد بطاقة التأهل للدور القادم رغم صعوبة المنافسين في المجموعة”.

وكان المنتخب الاوليمبي قد افتتح مبارياته في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام المنتخب الاسباني في مباراة دفاعية من الطراز الأول قدمها أبناء شوقي غريب في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس.


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