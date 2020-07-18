أكبر ممرضة أمريكية تتقاعد بعد سبعة عقود من العمل

تقاعدت امرأة عاملة أمريكية، يـُعتقد أنها أقدم ممرضة فى الولايات المتحدة، بعد سنوات طويلة قضتها فى مستشفى تاكوما بولاية واشنطن، وعن عمر يناهز 96 عاما، وفق ما ذكرت قناة «كينج تى فى» الإخبارية المحلية.

وقد عملت فلورنس ريجنى، الملقبة بـ «سى سى»، أكثر من 70 عاما، كممرضة فى مستشفى «ملتيكير تاكوما العام»، وفقا لـ «سكاى نيوز» عربية.

وبدأت «سى سى» حياتها المهنية كممرضة فى غرفة العمليات، عندما كان البنسلين حديث الاكتشاف فى عالم الرعاية الصحية، ومنذ ذلك الحين، حصلت الممرضة المتفانية على «فترات راحة» قليلة جدا من عملها، وأخذت استراحة أو اثنتين فقط لرعاية أطفالها، إضافة إلى محاولة واحدة غير ناجحة للتقاعد، استمرت ستة أشهر فقط، منذ أكثر من 30 عاما.

تقول الممرضة: «لا أحب الجلوس، يجب دائما أن أفعل شيئا. هذه هى طبيعتى. لا أعرف بالضبط ما الذى جعلنى أرغب فى أن أصبح ممرضة، لكنه شىء كنت أرغب دائما فى القيام به. أحب التعامل مع المرضى وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع».

رئيسة مستشفيات «ملتيكير تاكوما»، لورين دريسكول، تقول إن بعض زملاء فلورنس «كانوا يمزحون بأنهم مضطرون إلى الركض لمواكبتها»، وأنها فى نظرهم ممرضة متفانية ومصدر إلهام لهم وللمجتمع، من خلال «التفكير فى آلاف الأرواح التى اعتنت بها».

ويخطط المستشفى الذى تقاعدت منه «سى سى» لتكريم إرثها وتفانيها فى عملها، من خلال إنشاء منحة دراسية باسمها لممرضاته وموظفيه المهتمين بمتابعة دراستهم.