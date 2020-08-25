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روسيا تكتشف أولى حالات فيروس كورونا من سلالة جاما بها

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 2:34 م
وسط تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في روسيا، تم أيضا اكتشاف حالات متفرقة من سلالة جاما، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء في تقرير، نقلا عن مصدر لم تكشف عنه في مركز فيكتور العلمي، وهو منتج لأحد لقاحات كورونا الروسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سلالتي جاما ودلتا يتم تصنيفهما على أنهما "مثيرتان للقلق" لأنهما أكثر قابلية للانتقال، وأكثر ضراوة ويمكنهما تقليل فعالية الأجسام المضادة.

وذكرت انترفاكس أن روسيا سجلت 24 ألفا و471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و796 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيان لمركز مواجهة فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس.

وبعد انخفاض طفيف في معدلات الإصابات اليومية في وقت سابق هذا الأسبوع، سجلت روسيا مجددا أكثر من 24 ألف حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

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