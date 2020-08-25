المفوضية الأوروبية: الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف البالغين في دول الاتحاد ضد كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس الانتهاء من تطعيم أكثر من 200 مليون شخص بالغ في دول الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا؛ ما يشكل أكثر من نصف عدد البالغين في دول الاتحاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت - في مؤتمر صحفي - إن 54 بالمئة من البالغين في دول الاتحاد قد تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19" بشكل كامل، حسب ما نقلت عنها صحيفة "لوفيف" البلجيكية، والتي أشارت إلى كون النسبة لا تزال بعيدة عن النسبة المستهدفة من جانب التكتل، وهي تطعيم 70 بالمئة من البالغين بنهاية الصيف الجاري.

ولفتت إلى أن 68 بالمئة من البالغين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بشكل جزئي على الأقل، معتبرة ذلك بمثابة "تقدم ملموس" في جهود تقديم اللقاحات، على حد وصفها.