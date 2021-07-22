اللجنة الأولمبية الدولية تتعهد بنقل لقطات احتجاجات الرياضيين عبر منصاتها

قررت اللجنة الأولمبية الدولية إظهار لقطات إنحناء الرياضيين على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية، في الفيديوهات الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية خلال أولمبياد طوكيو، بعد أن غابت لقطات احتجاجات الرياضيين خلال المنافسات الأولى للدورة الأولمبية.

وجثت لاعبات خمسة منتخبات على ركبة واحدة خلال الجولة الأولى من منافسات كرة القدم للسيدات في طوكيو أمس الأربعاء ، لكن لم يتم بث هذه اللقطات خلال تغطية اللجنة الأولمبية الدولية أو عبر قنواتها على شبكات التواصل الإجتماعي.

وأدى استبعاد هذه اللقطات إلى موجة من الانتقادات، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تعهدت بتغير ذلك ، عبر القول "اللجنة الأولمبية الدولية تغطي دورة الألعاب على منصاتها المملوكة لها والتي تديرها، وهذه اللحظات سيتم تضمينها أيضا".

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الأولى للرياضيين بالتعبير عن مشاعرهم الخاصة في طوكيو ، من خلال إيماءات مثل الإنحناء على ركبة واحدة أو رفع قبضة اليد ، قبل انطلاق المنافسات ، بجانب السماح للرياضيين بالتعبير عن أنفسهم خلال المقابلات الصحفية أو التليفزيونية أو عبر قنواتهم على وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن غير المسموح الاحتجاج خلال المراسم ، ومن بينها مراسم التتويج أو داخل القرية الأولمبية ، ومن يخالف ذلك قد يواجه عقوبات صارمة ومن بينها الاستبعاد من الأولمبياد.

ولكن الاتحادات الرياضية بإمكانها معارضة ذلك ، وقد سلك الاتحاد الدولي للسباحة بالفعل هذا النهج من خلال حظر أي إيماءة من هذا القبيل خلال المنافسات المقامة داخل حوض السباحة.