الصحة العالمية تتحدث عن تباطؤ انتشار كورونا بأفريقيا وتحذر من احتفالات العيد

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا قد تباطأت وذلك بعد 8 أسابيع متتالية من الطفرة سريعة الحركة لزيادة عدد حالات الاصابة، عازية هذا التباطؤ إلى الانخفاض الحاد لعدد حالات الإصابة في جنوب أفريقيا والذى يمثل الجزء الأكبر من الحالات المبلغ عنها في أفريقيا، وحذرت المنظمة من انه برغم هذا التكور إلا أنه قد يكون قصير العمر.

وقالت المنظمة الدولية - في تقرير لمكتبها الاقليمى لأفريقيا وزعته اليوم الخميس في جنيف - إن أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أفريقيا قد انخفضت لتصل إلى ما يقرب من 282 ألف حالة في الأسبوع المنتهي فى 18 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه ومع ذلك فإن إزالة البيانات من جنوب إفريقيا التي تمثل 37٪ من هذه الحالات تكشف عن زيادة حادة ومتواصلة على مدار تسعة أسابيع.

ونوهت منظمة الصحة إلى أن الذروة الحالية في أفريقيا أعلى بنسبة 80٪ من الذروة السابقة عند استبعاد البيانات من جنوب افريقيا، مشيرة إلى أنه بدون البيانات من جنوب إفريقيا فإن الحالات الحالات في أفريقيا ارتفعت بنسبة 18٪ الى أكثر من 182 الفا فى الأسبوع المنتهى فى 18 يوليو الجاري.

وأكدت المنظمة على لسان مديرتها الإقليمية لأفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتى أن الموجة الثالثة من أفريقيا لم تنته بعد، مضيفة أنه كان انخفاض عدد حالات الإصابة مؤخرا يعتبر خطوة صغيرة للأمام إلا أنه يجب ألا يخفى الصورة الكبيرة لأفريقيا، لافتة إلى أن العديد من البلدان فى القارة لاتزال في ذروة الخطر كما ان احتفالات العيد هذا الأسبوع قد تؤدى الى ارتفاع فى عدد حالات الإصابة وحثت على مضاعفة تدابير الوقاية للبناء على هذه المكاسب الهشة.

وقال التقرير إن 21 دولة افريقية شهدت ارتفاعا فى الحالات بنسبة تزيد عن 20٪ لمدة أسبوعين على الأقل كما تم العثور على متغير "دلتا" شديد العدوى فى 26 دولة أفريقية، أما "ألفا" فقد وجد فى 38 دولة، و"بيتا" في 35 دولة وحذر التقرير من أن مكاسب جنوب افريقيا لاتزال غير مؤكدة، حيث عطلت الاحتجاجات استجابة البلاد بما في ذلك مراقبة الأمراض والاختبار كما يمكن أن تؤدى التجمعات الحاشدة الى ارتفاع آخر فى عدد الحالات.

المنظمة حثت بلدان القارة على تكثيف التلقيح بشكل عاجل خاصة مع تخفيف الضغط عالميا على شحنات اللقاحات وقالت انه من المقرر وصول حوالى 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الاسابيع المقبلة من الولايات المتحدة واوروبا والمملكة المتحدة اضافة الى الدرعات المشتراة من مرفق كوفاكس والشركاء الاخرين ونوهت المنظمة الى ان المرفق الذى تقوده لتوزيع اللقاحات على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل من المتوقع ان يقدم مايصل الى اكثر من نصف مليار جرعة هذا العام .

وقالت مديرة المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة لافريقيا إن التدفق الهائل للجرعات يعنى أنه يجب على افريقيا بذل قصارى جهدها وتسريع طرح اللقاح بمقدار خمس الى ست مرات اذا أرادت تطعيم 10٪ الأكثر ضعفا من جميع الأفارقة بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر وحذرت المنظمة من ان ما يقرب من 70٪ من البلدان الأفريقية لن تصل الى هدف التطعيم البالغ 10٪ لجميع البلدان بحلول نهاية سبتمبر اذا استمر معدل التطعيم بالوتيرة الحالية حيث يتم اعطاء حوالى 3.5 الى 4 ملايين جرعة أسبوعيا فى القارة فى حين انه لتحقيق هدف سبتمبر فان هذا يجب ان يرتفع الى 21 مليون جرعة اسبوعيا على الاقل .