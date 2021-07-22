أعلنت وزارة التعليم العالي بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وتسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من السبت 7 أغسطس، وحتى الخميس 19 أغسطس.



وحددت الوزارة قائمة بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:



1. كليات الإعلام .



2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)



3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)



4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان



5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان



6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا



7. كليات التربية الرياضية



8. شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)



9. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)



10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس



11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية)



12. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض



13. كليات السياحة والفنادق