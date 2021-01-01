«يوتيوب» يحذف مقاطع مصورة للرئيس البرازيلي بسبب معلومات عن كورونا

حذف موقع (يوتيوب) الأمريكي مقاطع مصورة على صفحة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عبر فيه عن شكوكه في جائحة كورونا واقترح استخدام الأدوية ذات الفعالية غير المثبتة علميا لعلاجه.

وذكر الموقع، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، "أن القرار اتخذ بعد مراجعة متأنية ودون اعتبار لوظيفة بولسونارو أو أيديولوجيته السياسية، مضيفا أنه تم حذف المقاطع المصورة من قناة (جايير بولسونارو) بسبب انتهاكها لسياستنا حول توزيع المعلومات الطبية الخاطئة عن (كوفيد-19)".

وأوضح (يوتيوب) أنه تحظر قواعد نشر المعلومات التي تؤكد أن هيدروكسي كلوروكين أو إيفرمكتين فعالان في علاج هذا المرض أو الوقاية منه وتضمن الشفاء، بالإضافة إلى التأكيدات أن الكمامات لا تساعد في منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنهم يمارسون سياستهم بشكل متتابع وبغض النظر عمن هو مؤلف هذه المعلومات وما هي معتقداته السياسية.