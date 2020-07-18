 حمد إبراهيم: نعمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة التوقف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمد إبراهيم: نعمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة التوقف

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 9:55 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 9:55 م

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، ونجم الدراويش السابق أن فترة التوقف الحالية جاءت بالعديد من المكاسب لصالح الفريق.

وأضاف مدرب الدراوبش: ”عودة المصابين مثل حسين السيد و عبد الله جمعة تعتبر أهم المكاسب حتى الآن، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيزهم بالشكل الأمثل من خلال المباريات الودية”.

كما أكد حمد ابراهيم أن تفادي الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال الفترة الماضية من الأشياء التي عمل عليها الجهاز الفني بشكل كبير خلال الفترة الحالية من أجل محاولة تفاديها في قادم المباريات.

ويلتقي الاسماعيلي مع نادي دمياط وديًا مساء اليوم، و ذلك قبل التوجه إلى مدينة الإسكندرية صباح الغد للدخول في معسكر مغلق.


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