ميركل: نحتاج لنفس طويل لإصلاح كل الخسائر الناتجة عن الفيضانات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، ضرورة بذل جهد مشترك من أجل التغلب على كارثة الفيضانات وعواقبها في غرب ألمانيا.

وقالت ميركل اليوم بالعاصمة برلين: "نحتاج لنفس طويل من أجل إصلاح كل هذه الخسائر"، لافتة إلى أن هناك دمارا رهيبا نتيجة الفيضانات، وأن ألمانيا في حالة حزن على 170 ضحية.

وأضافت المستشارة الألمانية أن الهدف هو التمويل المشترك لتعويض خسائر الفيضانات، وقالت إن الحكومة الاتحادية وفرت مساعدات عاجلة بقيمة 200 مليون يورو.

وتابعت المستشارة الألمانية أنه سيتم التشاور مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية خلال الأيام والأسابيع القادمة بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تنسيق صندوق إعمار مشترك.