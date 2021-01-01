أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، وصول دفعة مكونة من 1.5 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس (كوفيد- 19) من إنتاج شركة الأدوية الصينية (سينوفاك بيوتك).

وأفادت السلطات الصحية - وفقا لصحيفة /فلبين ستار/ الإلكترونية، اليوم /الخميس/ بأن مليون جرعة أخرى من (سينوفاك) ستصل إلى مطار نينوي أكينو الدولي غدا /الجمعة/.

وأشارت الصحيفة إلى وصول شحنة تحمل 562 ألفا و770 جرعة جديدة من لقاح COVID-19 أمس /الأربعاء/ من إنتاج شركة (فايزر) حيث تعتبر هذه هي الدفعة الأولى من التوريد الذي تم شراؤه لمانيلا من الشركة المصنعة، حيث جاءت الدُفعات السابقة من (كوفاكس).

يذكر أنه - حتى يوم أمس الأربعاء - سجلت السلطات الصحية مليونا و524 ألفا و449 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 في البلاد، من بينهم 47 ألفا و996 حالة نشطة.