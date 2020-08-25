زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة شقيقه

حصل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا المسجون، جاكوب زوما، على إذن للخروج من السجن، اليوم الخميس، حتى يتمكن من حضور جنازة شقيقه، كما أعلنت الحكومة.

وحكم على زوما (79 عاما) بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء القضاء الشهر الماضي، إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسلم الرئيس السابق نفسه في 8 يوليو إلى سجن في بلدة إستكورت. وقد أثار سجنه أعمال شغب ونهب تصاعدت لتتحول إلى أسوأ أعمال عنف منذ نهاية الفصل العنصري في البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 276 شخصا، وفقا لإحصاء رسمي.

وقالت إدارة السجون في بيان اليوم الخميس: "بصفته سجينا لفترة قصيرة ولا يشكل خطرا، تم النظر في طلب زوما للحصول على إذن بالخروج، والموافقة عليه"، مشيرة إلأى أنه ليس مطلوبا من السجناء ارتداء "زي السجون" خارج الزنزانات.

ويتوقع أن تقام جنازة مايكل شقيق زوما في وقت لاحق اليوم في نكاندلا، حيث يحظى الرئيس السابق هناك بشعبية كبيرة.

وتوفي شقيق زوما عن 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وعادة ما يسمح للسجناء في جنوب إفريقيا بحضور جنازات أقاربهم، وهو حق حرم منه أول رئيس أسود للبلاد، نيلسون مانديلا، عندما كان في السجن لمحاربته نظام الفصل العنصري.

ويحاكم زوما أيضا بتهم الاحتيال والفساد والابتزاز، تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبا للرئيس.

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