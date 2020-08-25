أرسنال الإنجليزي يمدد عقد لاعبه سميث روي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن توقيع لاعبه إيميل سميث روي، على عقد جديد يربطه بالفريق لمدة طويلة دون الكشف عن المدة.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن لاعب الوسط المهاجم تواجد في النادي منذ أن كان عمره تسعة أعوام وتدرج في الفئات السنية داخل أكاديمية النادي.

وأضاف أن تطور اللاعب وعمله بجد مع زملائه في الأكاديمية ساهما في ظهوره بشكل مهم ومؤثر مع الفريق الأول، حيث شارك في 33 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي.

وتابع النادي اللندني أن اللاعب سيحصل على القميص رقم 10 ليرتديه مع الفريق ابتداء من الموسم المقبل 2021 / 2022.

يذكر أن أرسنال سيستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بمواجهة برينتفورد يوم 13 من أغسطس المقبل.