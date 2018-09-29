حكومة بريطانيا تعتزم بيع جزء من حصتها في مجموعة نات ويست خلال 12 شهرا

أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها بيع جزء من حصتها في أسهم مجموعة الخدمات المصرفية والتأمينية البريطانية العملاقة نات ويست جروب من خلال خطة تداول يديرها بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي.

وبحسب البيان سيبدأ بيع الحصة اعتبارا من 12 أغسطس الحالي على أن تستمر العملية لنحو 12 شهرا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه وفقا لخطة التداول المقررة، لن يتم بيع أكثر من 15% من حجم أسهم المجموعة المطروحة للتداول بالفعل في البورصة خلال الفترة المقررة لتنفيذ الخطة.

كانت الحكومة البريطانية قد كشفت في آذار/مارس الماضي عن اعتزامها بيع حصة الأغلبية التي تمتلكها في المجموعة خلال العام المالي 2025-2026 أي قبل عام كامل من الموعد المستهدف السابق.

في الوقت نفسه قالت الحكومة إن خطة بيع أسهم المجموعة ستخضع لظروف السوق وتحقيق عائد جيد لأموال دافعي الضرائب التي تم استخدامها في شراء أسهم المجموعة التي تعمل في مجال البنوك والتأمين لحمايتها من الإفلاس في وقت سابق.

تمتلك الحكومة البريطانية حوالي 62% من أسهم المجموعة بعد تدخلها لإنقاذها من الانهيار منذ نحو عشر سنوات عندما كان اسمها رويال بنك أوف سكوتلاند.