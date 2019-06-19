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صاروخ إسرائيلي يسقط في بلدة لبنانية

وكالات
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 1:06 م

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن صاروخا إسرائيليا سقط ليلا في بلدة لحفد بمنطقة جبيل الوسطى، وبحسب المعلومات فهو يزن 250 كلج وغيرت مساره الدفاعات الجوية السورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الصاروخ تسبب بحفرة هائلة وبتساقط زجاج بعض المنازل. وأكد الأهالي أنهم رأوا وميض ضوء قوي في المنطقة.

وأوضحت رئيسة البلدية، نجاة الزغبي، أن صوت الانفجار وانهيار زجاج المباني تسببا بحالة هلع بين الأهالي، وتحدثت عن العثور في خراج البلدة قرب النهر على بقايا شظايا صاروخ، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتزامن ذلك مع غارات وعمليات إطلاق صواريخ إسرائيلية على ريف القصير وريف حمص، بينما أطلقت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ لاعتراضها.

وكانت شظايا صاروخ إسرائيلي سقطت في بلدة المجدل في الكورة، بعدما كانت قد اعترضته الدفاعات الجوية السورية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ضربات جوية، استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، مواقع عسكرية في مدينة حمص السورية، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية نفذت من الأجواء اللبنانية.

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