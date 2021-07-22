 3 آلاف شخص يشهدون أولى حفلات مسار إجباري في مسرح الزمالك - بوابة الشروق
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3 آلاف شخص يشهدون أولى حفلات مسار إجباري في مسرح الزمالك


نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 12:47 م

شهد مسرح الزمالك حضورا جماهيريا كبيرا خلال السهرة الغنائية التي قدمتها فرقة مسار إجباري، مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والتي أحيت حفلتين متتاليتين لأول مرة بالمسرح.

بلغ عدد الحضور في الحفل أكثر من 3 آلاف شخص، في أول إطلالة لفريق مسار إجباري الجماهيرية في القاهرة، بعد توقف طويل عن الحفلات الحية، وخطفت نجوم الفرقة مسامع الحضور بأكثر من 16 أغنية، في رحلة غنائية بين أغنياتها القديمة والجديدة، بداية من "تقع وتقوم" و"زيك أنا" و"غمض عينيك"، مرورا بأغنيات "فاكرة" و"رغم المسافة" و"مطلوب حبيب" و"شيروفوبيا".

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