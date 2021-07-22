إثيوبيا: جبهة تحرير تيجراي تعرقل وقف إطلاق النار بشن هجمات عسكرية مختلفة

بحث وزير الخارجية الإثيوبي، ديميك ميكونين، مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، أنيت، الخلاف الحدودي الإثيوبي-السوداني، قائلا إن "السودان فرض ادعاءاته بالقوة".

وأشار ميكونين إلى أن "هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يدين السودان بعدوانه ويدعوه إلى التراجع عن المناطق التي احتلها، وذلك تمهيدا لتسوية الخلاف الحدودي سلميا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وعن الصراع في إقليم تيجراي، أوضح ميكونين أن "الحكومة أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد في تيغراي لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تعرقل جهود وقف إطلاق النار من خلال الانخراط في هجمات عسكرية مختلفة واستخدام الجمهور كدرع بشري، وعرقلة الدعم الإنساني، وتجنيد الأطفال في الحروب التي تخوضها الجبهة".

وشدد على أن "الحكومة الفيدرالية ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يعيق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة".