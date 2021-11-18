المخرج علي عبدالخالق يتعرض لأزمة صحية

كشف الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم /الجمعة/، عن تعرض المخرج الكبير علي عبدالخالق لوعكة صحية .

وقال أباظة - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" -:" المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي أمتعنا بأفلامه الوطنية والاجتماعية الراقية يمر بأزمة صحية، إجعلوا له نصيبا من دعائكم.. شفاه الله وعافاه".

كان المخرج علي عبد الخالق قد أصيب مطلع العام الجاري بفيروس كورونا، وتعرض لمضاعفات صحية عديدة، منها صعوبة التنفس والحركة، كما أصيب في عام 2019 بنزيف ودخل على إثره أحد المستشفيات الخاصة.

يذكر أن المخرج علي عبدالخالق، هو نجل الفنان الراحل عبدالخالق صالح، وله عدد من الأفلام الهامة، والتي تعتبر علامات في تاريخ السينما المصرية، منها "الكيف"، "أغنية على الممر"، "جري الوحوش"، "العار"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، "أربعة في مهمة رسمية"، "الوحل"، "اغتصاب"، وغيرها.