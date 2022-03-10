حقيقة إصابة مدافع الزمالك وسبب تغيير الجزيري أمام الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة إصابة محمود حمدي الونش لاعب الأبيض، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي كأس مصر، مساء أمس.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات تلفزيونية: «الونش تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة قبل المباراة بـ48 ساعة، وبذلنا معه جهدًا كبيرًا للمشاركة».

وواصل: «الونش أيضًا كان مصممًا على خوض اللقاء، وكنت أنتظر تبديله في أي لحظة».

وأتم: «سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لم يتعرض لأي إصابات، لكنه غادر المباراة لأسباب فنية، ولم نجازف بـ أي لاعب خلال الفترة الماضية للعب وهو مصاب».