شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، محذرا من مخالفة الأنظمة والقوانين لأن قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمرًا بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على المُدن والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ،في بيان له، على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على هذه الجرائم الأمنية، داعيا الجميع إلى التعاون في هذه المسئولية الدينية والوطنية.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة صرح بأن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً متواطئاً قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

واستغل الصحفي الإسرائيلي جيل تاماري فرصة تواجده في السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، وذهب إلى مكة وقاد سيارة في أنحاء المدينة وسجل مقطعا مصورا للقناة الـ 13 الإخبارية الإسرائيلية.

وقال في البث: "كنت هنا في مكة. لقد تحقق حلم".

يشار إلى أن السعودية لا تعترف رسميا بإسرائيل، لكن هناك علامات على تحسن في العلاقات، حيث شرعت الدولتان في العمل معا لمكافحة عدوهما المشترك، إيران.

لكن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج انتقد البث، الذي ظهر خلاله تاماري وهو يقود سيارة حول الحرم المكي متجاهلا لافتات الشوارع الموجهة إلى "غير المسلمين".

وأضف فريج: "بث هذا التقرير من أجل الحصول على تقييمات تصرف غير مسؤول ويسبب أضرارا". وأشار فريج وسط موجة من الانتقادات عبر الإنترنت إلى أن هذا يجعل هدف إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية أكثر صعوبة.

وكتب تاماري اعتذارا عبر موقع تويتر، جاء فيه "أود أن أشير مجددا إلى أن هذه الزيارة إلى مكة لم يقصد بها إزعاج المسلمين أو أي شخص آخر. وأعتذر بشدة إذا كان هناك من انزعج من هذا الفيديو. كان الهدف من هذا المسعى بأكمله هو عرض أهمية مكة".