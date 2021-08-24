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جميلة إسماعيل عقب فوزها برئاسة حزب الدستور: نبدأ مرحلة جديدة

جميلة إسماعيل وخالد داوود في انتخابات حزب الدستور
جميلة إسماعيل وخالد داوود في انتخابات حزب الدستور
محمد فتحي
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:17 م

وجهت رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، الشكر لجميع الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات الحزب اليوم، مشيرة إلى أن المنافسة والمعركة الانتخابية بذلنا خلالها جهدا كبيرا الفترة الماضية لنسترد ثقة الأعضاء ويشعروا بشيء من الأمان.

وأضافت إسماعيل فى كلمة عقب إعلان فوزها، أن المنافسة التي كانت موجودة حتى هذه اللحظة انتهت، ومن اليوم سنتنافس سويا كلا القائمتين في رحلة أخرى من أجل بناء هذا الكيان، مؤكدة أننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة من عمر الحزب.

وتابعت:" نحن محظوظون في الحزب بوجود الكوادر البشرية، رغم أننا لا نمتلك مقرات ولا حسابات بنكية".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور منذ قليل، فوز جميلة إسماعيل بمقعد رئيس الحزب بحصولها على 322 صوتا مقابل حصول المرشح المنافس خالد داوود على 183 صوتا.
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