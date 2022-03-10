روسيا تعتزم حظر الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل

تعتزم وزارة العدل الروسية حل "الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل".

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية الخميس أنه تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة باسماني في موسكو ضد المنظمة ،التي تدعم اليهود المهاجرين لإسرائيل، وستعقد جلسة استماع في 28 يوليو الجاري.

ووفقا لتقارير، فإنه يعتقد أن حظر المنظمة غير الحكومية له أسباب سياسية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى توتر بين روسيا وإسرائيل.

وتتعلق القضية بمزاعم انتهاك المنظمة غير الحكومية للقوانين الروسية، وفقا لمعلومات المحكمة، إلا أنه لم تتوفر تفاصيل إضافية بشأن القضية.

وتأتي الخطوة في أعقاب إجراء الوزارة تدقيقا شاملا للمنظمة خلال الفترة من 30 مايو إلى 27 يونيو، وهو ما تلاه شائعات بشأن إغلاق محتمل.

ومن جانبه، وصف اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا الأمر بأنه "أخبار مريرة للغاية".

وقال ممثل الاتحاد: "حتى إذا كانت هناك فعلا مشاكل قانونية، فإنه على حكومتي روسيا وإسرائيل العمل على إجراءات لتصحيح الأخطاء وليس حظر الوكالة اليهودية في روسيا".

ويرى البعض أنه ربما تكون هناك أسباب سياسية وراء الإجراء، حيث يقال إن موسكو غير راضية عن موقف تل أبيب حيال الحرب الأوكرانية.

وأدانت الحكومة الإسرائيلية الهجوم الروسي على أوكرانيا وأعلنت تضامنها مع كييف.

وبخلاف الدول الغربية فإن إسرائيل، مع ذلك، لم تفرض حتى الآن عقوبات ضد روسيا، والتي يقول البعض إن ذلك يرجع لمصالح أمنية إسرائيلية.